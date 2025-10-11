Verissimo, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin torna su Canale 5 con il doppio appuntamento settimanale. Nuove interviste e tanti ospiti nelle puntate di sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 11 ottobre 2025

Oggi, sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio tra gli ospiti la Iena Roberta Rei per una intervista. E ancora Virginia Mihajlovic che, dopo la perdita di papà Siniša, arriva in studio con i suoi piccoli Violante e Leone Siniša. Si prosegue con il racconto di vita di Andrea Carnevale, ex calciatore di Udinese e Napoli, pronto a condividere con il pubblico il racconto della sua vita tra luci e ricordi.

In studio anche Michela Miti, ex attrice, protagonista di molte commedie degli anni ’80 e la cantante Clara reduce da un anno di successi. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi. Infine spazio all’attrice Seray Kaya che presta il volto al personaggio di Sirin nella soap turca “La forza di una donna”.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 12 ottobre 2025

Silvia Toffanin è pronta a fare compagnia anche domenica 12 ottobre 2026 con la seconda puntata del weekend di Verissimo con tante nuove interviste. Tra gli ospiti di puntata una regina del cinema italiano: Ornella Muti pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera. Non solo, spazio anche ad una diva della musica italiana: Patty Pravo. La voce di “E dimmi che non vuoi morire” e “Pensiero Stupendo” è un’icona della musica, ma recentemente ha accettato anche il ruolo di giudice nella nuova stagione di “Io Canto Family 2025”.

E ancora in studio: l’attrice Miriam Leone protagonista dal 16 ottobre al cinema con il film “Amata”. Torna anche Paola Caruso e spazio all’intervista al campione Mattia Bottolo, protagonista, con la Nazionale Maschile, degli ultimi Mondiali di Volley. Ma non finisce qui, visto che Silvia Toffanin è pronta ad incontrare Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, coppia di Uomini e Donne, che da poco si sono sposati. Infine in studio Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste.

L’appuntamento con Verissimo è l’11 e 12 ottobre su Canale 5.