Verissimo torna con due imperdibili appuntamenti. L’edizione 2021 del rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 si conferma uno degli appuntamenti più amati e seguiti dal pubblico italiano. Ecco per voi tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntate di sabato 25 e domenica 26 settembre come sempre in onda su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 25 settembre 2021 di Silvia Toffanin

Tutto pronto per la nuova puntata del sabato di Verissimo in onda il 25 settembre dalle ore 16.30 su Canale 5. Come sempre Silvia Toffanin è pronta ad incontrare personaggi di spicco dello spettacolo italiano, ma anche artisti, sportivi e celebrità pronte a raccontarsi come non hanno mai fatto prima in tv.

Nella puntata in onda sabato 25 settembre 2021 in studio ci sarà l’attore Kerem Bürsin, protagonista della soap ‘Love is in the air’ in onda su Canale 5. Torna in studio anche la bellissima Diletta Leotta, giornalista sportiva e volto di Dazn. E ancora: Piero Chiambretti tornato in tv con ‘Tiki Taka’. Dalle Olimpiadi di Tokyo 2021 in studio: Luigi Busà vincitore della medaglia d’oro nel Karate e Veronica Yoko Plebani, medaglia di bronzo nel Triathlon.

Verissimo, ospiti di domenica 26 settembre 2021 di Silvia Toffanin

Verissimo 2021 raddoppia quest’anno come vi abbiamo già annunciato e torna anche la domenica pomeriggio su Canale 5 subito dopo ‘Amici di Maria De Filippi’. Per la puntata di domenica 26 settembre 2021, Silvia Toffanin ha in serbo grandi sorprese per i telespettatori.

Tra gli ospiti annunciati: Al Bano diventato da poco nonno per la terza volte e prontissimo per la nuova avventura televisiva di ‘Ballando con le Stelle’, mentre direttamente dalla giuria di ‘Star in the star’ arriva Claudio Amendola.

Ospite in studio anche Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che quest’anno è stata fortemente voluta da Alfonso Signorini come opinionista al Grande Fratello Vip. Infine in studio Carolina Marconi per raccontare la sua battaglia contro il cancro.