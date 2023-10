Silvia Toffanin torna su Canale 5 con il duplice appuntamento settimanale di Verissimo. Tante nuove interviste a personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi a cuore aperto. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti delle puntate in onda sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023.

Verissimo, ospiti di sabato 21 ottobre 2023

Sabato 21 ottobre 2023 dalle ore 16.30 torna su Canale 5 l’appuntamento imperdibile con “Verissimo“. Silvia Toffanin torna ad occuparsi della separazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo l’intervista choc della ex tronista di Uomini e Donne che ha svelato i motivi della fine della relazione con l’imprenditore, questa volta spetta proprio a Basciano raccontare la sua versione. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è pronto a replicare alle pesantissime accuse della ex compagna e madre della figlia Celine. Cosa dirà?

Non solo, spazio all’intervista a Mauro Corona, ospite fisso del talk show “E’ sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer e scrittore. Da poco ha pubblicato in tutte le librerie il suo nuovo romanzo dal titolo “Le altalene”. Direttamente dalla soap turca campione d’ascolti “Terra Amara”, in studio l’attrice Esra Dermancıoğlu che presta il volto alla cattivissima Behice. Infine intervista di famiglia per Milena Miconi, in studio con il marito Mauro e le due figlie.

Verissimo, ospiti di domenica 22 ottobre 2023

Anche domenica 22 ottobre 2023, dalle ore 16.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata della domenica ospite in studio: capitano della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile pronto a raccontarsi tra vita privata e professionale in una intervista davvero imperdibile!

E ancora in studio Sophie Codegoni, la ex Bonas di Avanti un altro, che ritorna in studio per replicare alle dichiarazioni rilasciate dall’ex Alessandro Basciano da cui ha avuto la figlia Celine Blue. Ospiti anche: Enzo Iacchetti per una intervista ritratto e direttamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi c’è Rudy Zerbi, insegnante da ben 14 anni nella scuola più famosa d’Italia!

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.