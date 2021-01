Torna su Canale 5 Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Una prima puntata del 2021 davvero scoppiettante e ricca di esclusive: dall’intervista a Raoul Bova al ritorno in studio del grande Cristiano Malgioglio reduce dalla sua seconda partecipazione al Grande Fratello Vip 2021. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di sabato 9 gennaio 2021.

Verissimo, ospiti della puntata di oggi: sabato 9 gennaio 2021

Sabato 9 gennaio 2021 appuntamento dalle ore 16.00 con Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin. Una puntata esplosiva che si aprirà con l’intervista esclusiva a Raoul Bova. L’attore sex symbol è tra i protagonisti dell’attesissima serie tv “Made In Italy” in cui presta il volto ad un giovane Giorgio Armani. Non solo, Bova parlerà anche di questo inizio d’anno e del suo primo libro.

Ospiti per la prima volta insieme anche Barbara Palombelli e Francesco Rutelli protagonisti di una imperdibile intervista doppia per celebrare quarant’anni d’amore e di vita insieme. E ancora nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà anche Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, reduce dalla sua prima esperienza televisiva in The Voice Senior.

Verissimo, in studio anche Cristiano Malgioglio e Manila Nazzaro

Ma non finisce qui, visto che ospiti della puntata di sabato 9 gennaio 2021 anche l’unico ed insostituibile Cristiano Malgioglio. La zia Malgy si racconterà a cuore aperto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020 purtroppo terminata dopo poche settimane di permanenza.

Non solo, in studio ci sarà anche Manila Nazzaro. La ex Miss Italia dopo aver ritrovato l’affetto del pubblico dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip, parlerà per la prima volta di una pagina molto triste della sua vita: la perdita del figlio dal compagno Lorenzo Amoruso annunciata in questi giorni sui social.

Infine ospite anche Francesco Monte che parlerà della sua nuova vita: addio al gossip, ora è concentrato solo sulla musica e sulla sua donna Isabella De Candia.