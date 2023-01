Torna Verissimo di Silvia Toffanin con il doppio appuntamento settimanale. Dopo la pausa natalizia, il rotocalco televisivo campione d’ascolti di Canale 5 torna con le prime due nuove puntate del 2023. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di sabato 9 e domenica 10 gennaio 2023.

Verissimo, ospiti di sabato 7 gennaio 2023

Tutto pronto per il ritorno di Verissimo di Silvia Toffanin. La conduttrice, dopo la lunga pausa natalizia, torna su Canale 5 con la prima puntata del nuovo anno. Sabato 7 gennaio 2023 dalle ore 16.30 torna il doppio appuntamento del weekend in compagnia del rotocalco di successo. Nella puntata di sabato 7 gennaio 2023, Silvia Toffanin è pronta ad intervistare Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Sergio Muniz, protagonisti della seconda stagione della fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti”.

Non solo, in studio per una lunga intervista a cuore aperto anche Andrew Howe. Il campione di salto in lungo è pronto a raccontarsi dalla carriera sportiva alla vita personale. E ancora: Antonino, l’ex vincitore di Amici trionfatore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show. Ospite anche l’attrice e comica Valentina Persia, reduce da Tale e Quale Show, mentre direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip Luca Salatino con la fidanzata Soraia.

Verissimo, ospiti di domenica 8 gennaio 2023

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin torna anche domenica 8 gennaio 2023 dalle ore 16.30 sempre su Canale 5. Nella puntata di domenica spazio ad una intervista speciale: si tratta di quella a Maurizio Costanzo. Il popolare conduttore e giornalista si racconta a cuore aperto a pochi giorni dall’uscita in tutte le libreria del suo ultimo libro “Smemorabilia”. E ancora: in studio Riccardo Fogli reduce da una partecipazione lampo al Grande Fratello Vip.

In studio ospite anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus ed inviata de La Vita in diretta. Direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, la Toffanin incontra anche Patrizia Rossetti costretta a lasciare il reality show per motivi di salute. Infine in studio la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.