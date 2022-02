Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 5 febbraio 2022

Sabato 5 febbraio 2022 appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Nella settimana del Festival di Sanremo 2022, la conduttrice ospita i Jalisse, il duo tra i grandi esclusi della 72esima edizione della kermesse italiana. I Jalisse, dopo la vittoria nel 1997 con “Fiumi di parole”, hanno tentato più volte la carta del Festival senza mai riuscire a convincere la commissione artistica.

Tra gli ospiti di puntata anche Alex Belli e Manuel Bortuzzo direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ex promessa del nuoto sarà in studio con tutta la famiglia. Spazio anche le coppie nate nel dating show “Uomini e Donne” di Maria De Filippi: in studio Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione e Lorenzo Ricciardi e Claudia Dionigi. Infine sempre da Uomini e Donne l’ex tronista Sabrina Ghio per raccontare il suo percorso di dolore e rinascita.

Verissimo, ospiti di domenica 6 febbraio 2022

Silvia Toffanin torna a far compagnia ai telespettatori anche domenica 6 febbraio con il consueto secondo appuntamento della settimana di Verissimo. Ospiti della puntata: Romina Power. La cantante, ex moglie di Al Bano, è pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata, carriera e successi. Non solo, ospite in studio anche Vanessa Incontrada che torna su Canale 5 con la nuova fiction “Fosca Innocenti”.

Ma non finisce qui, visto che ospiti in studio per la prima volta insieme Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan Falco. Infine direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip in studio gli ex concorrenti Eva Grimaldi e Carmen Russo e la coppia Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.