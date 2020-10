Tutto pronto per la nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grande successo da Silvia Toffanin su Canale 5. Dopo l’intervista della scorsa puntata a Renato Zero in occasione del suo 70esimo compleanno, questa settimana c’è grande attesa per l’arrivo di Gabriel Garko. Scopriamo tutti gli ospiti della puntata in onda sabato 3 ottobre 2020.

Verissimo 2020, Gabriel Garko tra gli ospiti di sabato 3 ottobre

Sabato 3 ottobre 2020 dalle ore 16.00 una puntata da non perdere quella Verissimo, il talk-show del sabato pomeriggio di Canale 5. Silvia Toffanin, infatti, avrà in studio Gabriel Garko pronto a raccontare per la prima volta in assoluto della sua omosessualità.

Come sappiamo durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020, l’attore è entrato nella casa per fare una sorpresa alla ex fidanzata Adua Del Vesco. Un momento davvero toccante che ha visto Garko leggere una lettera in cui si è dichiarato al mondo. Non ha mai pronunciato la parola “coming out” ironizzando anche con Alfonso Signorini sul “segreto di Pulcinella”. A distanza di una settimana l’attore è pronto a parlarne senza remore e paura proprio negli studi di Verissimo.

Verissimo anticipazioni, Can Yaman e Elettra Lamborghini

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di sabato 3 ottobre 2020 Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio un altro personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Si tratta di Can Yaman, l’attore protagonista di “Daydream – Le Ali del Sogno” che ha fatto innamorare milioni di telespettatrice. Durante la puntata spazio anche alle foto del matrimonio di Elettra Lamborghini: la influencer lo scorso 27 settembre si è sposata con il produttore e dj olandese Afrojack. Una cerimonia da mille e una notte per la regina del twerking che per il giorno del matrimonio ha scelto di indossare alcuni gioielli esclusivi disegnati appositamente per lei per un valore tra i 90 e 120 mila euro. Dopo l’addio al nubilato che ha visto la coppia festeggiare alla tenuta di Sant’Angelo in Formis, vicino Caserta, Elettra e Afrojack hanno cambiato location per pronunciare il lieto si visto che si sono sposati in una villa esclusiva sul lago di Como.