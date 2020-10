Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di “Verissimo“, il rotocalco campione d’ascolti di Canale 5. Quali saranno gli ospiti di questa settimana? Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 24 ottobre 2020.

Verissimo oggi, ospiti di sabato 24 ottobre 2020

Sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 16.00 torna l’appuntamento con Verissimo su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti per una puntata che si preannuncia imperdibile.

La prima ospite è Tania Cagnotto, la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi che tra pochissimi mesi diventerà nuovamente mamma. Ospite di Verissimo anche Andrea Damante, l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il dj e producer si racconterà a cuore aperto soffermandosi in particolare sulla fine della storia d’amore con Giulia De Lellis. Un amore importante quello fra l’ex tronsita e la sua corteggiatrice che, una volta usciti dal dating show di Maria De Filippi, hanno fatto sognare milioni di telespettatori (e non solo).

Ma non finisce qui, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio anche Raoul Bova e la compagna Rocío Muñoz Morales per la prima intervista di coppia. Dopo il Festival del Cinema di Roma dove hanno sfilato insieme sul red carpet, la coppia è pronta a raccontare i progetti per il futuro e le ultime novità.

Verissimo, Silvia Toffanin incontra Maria Grazia Cucinotta

La puntata di sabato 24 ottobre 2020 di Verissimo si preannuncia davvero esplosiva! In studio ospiti di Silvia Toffanin sono attesi: l’attrice e regista Maria Grazia Cucinotta, ma anche la cantante Iva Zanicchi.

Infine direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 l’ultima eliminata: Matilde Brandi per raccontare l’esperienza vissuta nel reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nuove rivelazioni in arrivo da parte della showgirl?

Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata di Verissimo in onda sabato 24 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.