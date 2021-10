Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco di successo di Canale 5. Due nuovi imperdibili appuntamenti con tante interviste a personaggi di spicco del mondo dello spettacolo italiano. Curiosi di scoprire quali saranno gli ospiti della puntata in onda sabato 23 e domencia 24 ottobre 2021?

Verissimo, ospiti di sabato 23 ottobre 2021

Sabato 23 ottobre 2021 dalle ore 16.30 appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Al centro della puntata tante nuove interviste: si parte con Anna Valle, l’attrice protagonista della fiction “Luce dei miei occhi”.

La ex Miss Italia è oramai una stella del cinema e delle fiction: un grandissimo successo di critica e pubblico oramai inarrestabile. Ospite di Silvia Toffanin anche Raimondo Todaro. L’ex ballerino di Ballando con le Stelle ha lasciato Milly Carlucci per approdare a Mediaset dove ha accettato il ruolo di prof di danza nella nuova stagione di Amici.

Ma non finisce qui, ospite in studio anche Bianca Atzei. La cantante ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi racconterà in tv dell’aborto spontaneo vissuto. Infine ospiti: Lello Arena e l’attore Fabio Modugno.

Verissimo, gli ospiti di domenica 24 ottobre 2021

Quest’anno Verissimo raddoppia! Non è una novità che il rotocalco televisivo di Silvia Toffanin va in onda anche la domenica pomeriggio a partire dalle ore 16.30 su Canale 5. Per la puntata in onda domenica 24 ottobre 2021, Silvia Toffanin incontra una delle star della musica italiana. Si tratta di Romina Power che si racconta in una inedita intervista ritratto.

Ospite in studio anche Alfonso Signorini attualmente impegnato alla conduzione della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Infine la giornalista Cesara Buonamici e direttamente da “Star in the Star” la terza classificata Lola Ponce che vestita i panni dell’intramontabile Mina. Per l’occasione l’attrice e cantante sarà ospite con il marito Aaron Diaz.