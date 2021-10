Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti di Canale 5. Dopo la pausa di domenica scorsa, la conduttrice è pronta per tenere compagnia ai telespettatori con due imperdibili puntate in onda sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 come sempre nel pomeriggio di Canale 5.

Verissimo, ospiti della puntata di sabato 16 ottobre 2021

Sabato 16 ottobre 2021 torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin dalle ore 16.30 su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata con tantissime interviste che vedranno la padrona di casa incontrare Gianluca Grignani. Il cantautore milanese di tantissime canzoni di successo come “Destinazione Paradiso” e “Falco a metà” si racconta a cuore aperto tra vita privata e professionale.

Spazio poi al ritorno di Manuela Arcuri. L’attrice romana torna per parlare della famiglia e dell’amato figlio. Poi in studio Vanessa Ferrari, medaglia d’argento a Tokyo 2020, Samy Youssef l’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 2021.

E ancora: ospite per la prima volta la bravissima Lunetta Savino che tutti ricorderanno per il ruolo di Cettina nella sit-com “Un medico in famiglia”. A completare il parterre di ospiti Benjamin Mascolo con la fidanzata Bella Thorne.

Verissimo, ospiti della puntata di domenica 17 ottobre 2021

Dopo la pausa della scorsa settimana per via delle finali di Europa League, Verissimo torna anche il secondo appuntamento della domenica. Dalle ore 16.30, subito dopo Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin torna al timone del rotocalco televisivo incontrando personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport.

Ospiti della puntata di domenica 17 ottobre 2021: Lino Banfi pronta a ripercorrere la sua straordinaria carriera di attore, comico e showman. Spazio poi alla grandissima Stefania Sandrelli, mentre Dodi Battaglia è pronto a raccontare uno dei momenti più dolorosi della sua vita.

Infine ospite Anna Tatangelo che ha debuttato come conduttrice della nuova edizione di “Scene da un matrimonio”.