Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti di Canale 5. Due puntate da non perdere con la presenza di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti 1 ottobre 2022

Sabato 1 ottobre 2022 dalle ore 16.30 torna Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. C’è tanta attesa per la prima intervista italiana di Anthony Delon super ospite di puntata. L’attore francese si racconterà a cuore aperto tra lavoro e vita privata parlando per la prima volta anche del rapporto con il padre Alain Delon. Tra gli ospiti anche: la modella e conduttrice Alena Seredova, ex moglie di Gianluigi Buffon che presto si sposerà per la seconda volta con l’imprenditore Alessandro Nasi.

E ancora: in studio il cantautore Ron che in questi giorni ha pubblicato il suo nuovo album di inediti dal titolo “Sono un figlio”. Ma non finisce qui, visto che Silvia Toffanin intervista anche Federica Panicucci con Francesco Vecchi, conduttori da sette anni del programma di informazione ed attualità “Mattino Cinque”. Infine per una intervista in doppia in studio ci sarà Carmen Di Pietro, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, in coppia con il figlio Alessandro Iannoni.

Verissimo, ospiti 2 ottobre 2022

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 2 ottobre 2022 sempre dalle ore 16:30 con una nuova imperdibile puntata. Nel salotto di Silvia Toffanin torna Belen Rodriguez alla viglia del suo ritorno nel programma cult “Le Iene”. Spazio poi all’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada pronta a tornare dietro il bancone di “Striscia La Notizia” accanto ad Alessandro Siani.

In studio per un’intervista a cuore aperto Lucrezia Lante della Rovere, la figlia di Marina Ripa di Meana. Infine ospite Arisa, la cantante de “La notte” tornata come prof di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi che è ha da poco festeggiato 40 anni.