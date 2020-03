Silvia Toffanin torna su Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo campione di ascolti del sabato pomeriggio. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 7 marzo 2020.

Sabato 7 marzo 2020 alle ore 16.00 circa torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata che si preannuncia come sempre da non perdere visto che nello studio, senza pubblico per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, ci saranno alcuni dei protagonisti del momento.

Ospite in studio Filippo Magnini, l’ex campione di nuoto che parlerà per la prima volta dell’ accusa di doping. Era il 2017 quando l’ex nuotatore è finito su tutti i giornali per l’utilizzo di sostanze dopanti. Un momento davvero difficile per Magnini che, a distanza di tre anni da quelle terribili accuse, è stato finalmente assolto dal Tas, Corte di Arbitrato di Losanna. Una gioia immensa per il campione che in quei momenti di grande difficoltà ha incontrato anche la donna della sua vita: Giorgia Palmas.

Verissimo ospiti del 7 marzo 2020

Non solo Filippo Magnini nella puntata di sabato 7 marzo 2020 di Verissimo. A raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, ci sarà anche Belen Rodriguez. La bellissima showgirl argentina, prossimamente impegnata nella co-conduzione di “Colorado 2020“, si racconterà in una lunga intervista tra vita professionale e privata. Sicuramente Belen parlerà dell’amore ritrovato con Stefano De Martino e del piccolo Santiago.

Tra gli ospiti anche Fausto Leali, il cantante di “Deborah” reduce dalla partecipazione alla prima edizione de “Il cantante mascherato” di Raiuno dove ha rivestito i panni del Mostro. E ancora: Flavio Montrucchio in studio con la moglie Alessia Mancini. Un’intervista di coppia per l’ex vincitore del Grande Fratello e per la ex velina che due anni fa è tornata alla ribalta come concorrente de L’Isola dei Famosi. Infine direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 ci sarà Andrea Montovoli per raccontare di questa esperienza, ma anche dei motivi che l’hanno spinto ad abbandonare il reality.