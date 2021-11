Silvia Toffanin torna su Canale 5 con il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo trasmesso sabato 6 e domenica 7 novembre 2021. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di questo weekend.

Verissimo, ospiti di sabato 6 novembre 2021

Sabato 6 novembre 2021 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Questa settimana la conduttrice è pronta ad incontrare grandi protagonisti dello spettacolo, ma anche personaggi che si sono contraddistinti con il loro talento.

Tra gli ospiti della puntata del sabato il cantautore Francesco Renga tornato a ricoprire il ruolo di giurato nella nuova edizione di “All Together Now – La musica è cambiata”. Ospite in studio anche l’attrice Carolina Crescentini e la giornalista e scrittrice Francesca Barra. Direttamente dall’universo “Amici di Maria De Filippi” la prof di danza e coreografa Veronica Peparini in compagnia del fidanzato Andreas Muller. Infine per un’intervista esclusiva Alessandro Zan, il deputato del Partito Democratico che si racconta a cuore aperto lontano dalla sua figura politica legata al Ddl Zan.

Verissimo, ospiti di domenica 7 novembre 2021

Ma non finisce qui, visto che Silvia Toffanin è pronta a tornare in video anche domenica 7 novembre 2021 dalle ore 16.30 con il secondo appuntamento settimanale di Verissimo. Tra gli ospiti della puntata di domenica: il trio dei tenori de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si raccontano a pochi giorni dall’uscita del loro ultimo album; un progetto discografico dal sapore internazionale in cui hanno omaggiato il grande Maestro Ennio Morricone.

E ancora ospite in studio: il ct della Nazionale Roberto Mancini per raccontare la sua vita privata e i suoi successi. Infine ospiti: Iva Zanicchi reduce dalla prima puntata del one woman show “D’Iva” con cui ha celebrato i 60 anni della sua carriera e Red Canzian, ex Pooh.