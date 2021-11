Torna il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Due nuove imperdibili puntate con la presenza di grandi ospiti e personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo pronti a raccontarsi come non hai mai fatto prima d’ora. Scopriamo tutte le anticipazioni delle puntata di sabato 20 e domenica 21 novembre 2021.

Verissimo, ospiti di sabato 20 novembre 2021

Sabato 20 novembre 2021 dalle ore 16.30 appuntamento con “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Questa settimana la conduttrice ha in serbo per i telespettatori quattro imperdibili interviste. Si comincia con Valeria Marini reduce dalla partecipazione a Supervivientes. La showgirl sarda dopo aver conquistato con la sua ironia e simpatia anche il pubblico spagnolo, una volta tornata in Italia ha dovuto fare i conti con una malattia all’occhio. Un’operazione d’urgenza per rimuovere un disturbo che, in caso contrario, avrebbe potuto causarle la perdita di vista da un occhio.

Non solo, ospite in studio Massimo Ranieri per raccontare della sua vita professionale, ma anche quella privata. I suoi amori e l’incontro con la figlia che gli ha cambiato la vita. Ospite poi, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2021, Nicola Pisu. Il figlio di Patrizia Mirigliani racconterà della sua esperienza nella casa di Cinecittà e del suo passato fatto di luci ed ombre. Infine ospite anche Gene Gnocchi.

Verissimo, ospiti di domenica 21 novembre 2021

L’appuntamento con Verissimo 2021 torna anche la domenica pomeriggio sempre dalle ore 16.30 su Canale 5 . Silvia Toffanin nella puntata di domenica 21 novembre 2021 è pronta ad incontrare una delle grandi dive dello spettacolo mondiale. Si tratta di Amanda Lear che proprio in questi giorni ha pubblicato un nuovo album di inediti dal titolo “Tuberose”. L’eclettica artista francese è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dal grande successo ai suoi tanti amori: da Salvador Dalì a David Bowie fino a Manuel Casella.

In studio anche ospiti Gabriele Cirilli e Teo Teocoli che abbiamo rivisto nei panni di Caccamo sul palcoscenico di Zelig. Infine un anno dalla morte di Stefano D’Orazio, il ricordo della moglie Tiziana Giardoni.