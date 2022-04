Tutto pronto per il nuovo doppio appuntamento di Verissimo. Ecco le anticipazioni e gli ospiti delle puntate di sabato 2 e domenica 3 aprile 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 2 aprile 2022

Sabato 2 aprile 2022 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Primo ospite esclusivo di puntata è Allegra Gucci, la figlia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani. La donna si racconta per la prima volta ai microfoni di Verissimo a distanza di 27 anni dalla morte del padre, il cui omicidio è diventato anche oggetto di un film di successo come “House of Gucci”.

Non solo, ospiti in studio anche i professori di Amici di Maria De Filippi: Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Sempre dal mondo Amici ospiti i due concorrenti eliminati durante l’ultima puntata del serale: il cantante Calma e il ballerino Christian. E ancora: ospiti Tommaso Zorzi, la cantante Ditonellapiaga, reduce dal grande successo di “Chimica”, il brano portato in gara al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Rettore. Infine direttamente dal “Grande Fratello Vip”: Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

Verissimo, ospiti di domenica 3 aprile 2022

Verissimo torna puntuale anche domenica 3 aprile 2022 con un’altra imperdibile puntata. Appuntamento sempre dalle 16.30 su Canale 5 con tanti nuovi ospiti. Silvia Toffanin intervista: la top model Bianca Balti che parlerà per la prima volta in tv delle sue ferite più profonde e della sua rinascita.

E ancora: a pochi giorni dal debutto della nuovissima edizione del programma “Big Show”, in studio c’è Enrico Papi. Ospite anche Emanuele Filiberto, riconfermato anche quest’anno tra i giurati del serale di “Amici”. Ma nono finisce qui, visto che in studio ritroveremo anche le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. Infine una coppia sempre più innamorata: parliamo di Giorgia Palmas e Filippo Magnini.