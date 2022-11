Torna il doppio appuntamento di Verissimo in onda sabato 19 novembre e domenica 20 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti e le interviste realizzate da Silvia Toffanin.

Verissimo, ospiti di sabato 19 novembre 2022

Tutto pronto per la nuova puntata di Verissimo di sabato 19 novembre 2022 dalle ore 16.30 su Canale 5. Il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin si conferma uno dei programmi più seguiti ed amati dai telespettatori. Per l’appuntamento di sabato 19 novembre 2022 tante nuove imperdibili interviste. Prima ospite in studio Gessica Notaro, la cantante ed ex Miss Romagna che ha commosso il pubblico italiano per la sua vicenda personale. La ragazza, infatti, è stata vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato che l’ha sfregiata lanciandole dell’acido in viso. Una storia di attualità che ha permesso a Gessica di farsi conoscere dal grande pubblico diventando un personaggio tv molto amato. La cantante in studio sarà con il futuro sposo Filippo Bologni.

E ancora: ospiti di Silvia Toffanin anche l’attrice Simona Marchini, l’influencer Soleil Sorge che ha da poco pubblicato il suo primo libro “Manuale di una stron*”. Ma non finisce qui, visto che in studio anche la ballerina e conduttrice tv Lorella Boccia e le ex farfalle azzurre Nina Corradini e Anna Basta, che hanno avuto la forza di raccontare la loro verità sui presunti abusi subiti quando si allenavano nella famosa Accademia di Desio.

Verissimo, ospiti di domenica 20 novembre 2022

L’appuntamento con Verissimo si conferma doppio anche questa settimana con la puntata di domenica 20 novembre 2022 sempre dalle ore 16:30 su Canale 5. Ospiti di Silvia Toffanin la cantante Suor Cristina diventa famosa in Italia dopo aver vinto il talent show “The Voice”. L’intervista a Verissimo sarà l’occasione per raccontare la sua nuova vita.

Non solo, ospiti in studio anche Lorella Cuccarini coach di canto nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, Orietta Berti che quest’anno è diventata opinionista del Grande Fratello Vip 2022 e la showgirl Elisabetta Gregoraci. Non mancheranno le sorprese, visto che è previsto un momento davvero speciale con protagonisti Tiziano Ferro, Gerry Scotti e la stessa Silvia Toffanin. Infine in studio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che hanno da poco annunciato il loro matrimonio.