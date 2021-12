Verissimo, ospiti di sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre 2021

Torna il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate di sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 trasmesse come sempre su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 18 dicembre 2021

Prima delle festività natalizia Verissimo di Silvia Toffanin torna in onda con due imperdibili appuntamenti. Sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 16:30 appuntamento con la prima puntata con la presenza in studio di grandissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Si comincia con Fabio Volo che recentemente ha pubblicato il suo ultimo romanzo “Una vita nuova”. Spazio poi alla comicità ed ilarità di Luciana Littizzetto ospite per la prima volta in assoluto negli studi del rotocalco televisivo di Canale 5.

E ancora: gli attori Alessandro Borghi e Jasmine Trinca che dal 23 dicembre tornano nelle sale cinematografiche con il film “Supereroi” diretti da Paolo Genovese. Spazio poi all’esclusiva intervista a Valentina Ferragni, la sorella di Chiara Ferragni. Infine ospiti Diego Dalla Palma e per la gioia dei bambini i “Me contro Te” del mondo di Sofì e Luì.

Verissimo, ospiti di domenica 19 dicembre 2021

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 19 dicembre 2021 sempre dalle ore 16:30 su Canale 5. Nella puntata di domenica, Silvia Toffanin incontra in studio il campione olimpico Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole prossimi al grande passo del matrimonio. Spazio poi ad una intervista esclusiva a Luisa Ranieri, protagonista del film “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, che si racconta a cuore aperto tra vita privata e professionale.

In studio anche il duo comico Pio e Amedeo, mentre direttamente dal Grande Fratello Vip 2021 ospite in studio Alex Belli con la compagna Delia Duran. Questo e tanto altro nel doppio appuntamento pre-natalizio di Verissimo.