Silvia Toffanin torna con una nuova imperdibile puntata di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti del sabato pomeriggio di Canale 5. Scopriamo gli ospiti e i personaggi protagonisti della puntata in onda sabato 16 gennaio 2021 grazie alle anticipazioni.

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo, l’appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5. Dalle ore 16.00 Silvia Toffanin torna a fare compagnia ai telespettatori con tanti nuovi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima. Nella puntata di oggi, sabato 16 gennaio 2021, super ospite Carla Fracci. L’etoile della danza mondiale è una delle icone senza tempo della danza a livello mondiale e tra le più grandi ballerine del Novecento.

Ampio spazio è dedicato a “Made In Italy“, la serie che racconta il magico mondo della moda degli anni ’70 con due protagoniste.

Si tratta di Greta Ferro e Fiammetta Cicogna. La prima nella fiction interpreta il personaggio di Irene, una giovane apprendista giornalista che per mantenersi agli studi comincia a lavorare in una rivista di moda. La Cicogna, invece, presta il volto a Monica Massimello, una redattrice in carriera che ha un carattere completamente diverso dalla nuova arrivata.

Ma non finisce qui, nel salotto di Verissimo di sabato 16 gennaio 2021 ospiti anche due voci illustri della musica italiana. La prima è Orietta Berti reduce dal Coronavirus che si appresta a partecipare per la dodicesima volta al Festival di Sanremo 2021. L’interprete di “Finché la barca va” si racconta a cuore aperto: dal Covid-19 che ha contagiato lei e il suo Osvaldo fino ai progetti per i 55 anni di carriera.

Torna a Verissimo anche Iva Zanicchi dopo il sofferto ed emozionante racconto della sua lotta contro il Coronavirus che le ha portato via il fratello Antonio. Infine ospiti anche Matilde Brandi reduce dal Grande Fratello Vip 2020 che parlerà per la prima volta di un capitolo molto doloroso della sua vita e Fabio Canino.