Quali saranno per Verissimo gli ospiti della puntata in onda sabato 15 febbraio 2020. Nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno molti cantanti famosi, alcuni reduci da Sanremo, altri pronti a presentare un film appena uscito al cinema. Di chi stiamo parlando? Da un lato Enrico Nigiotti, dall’altro la bravissima Emma Marrone. Entrambi sono usciti dal talent di Maria De Filippi e hanno ottenuto enorme successo.

Verissimo ospiti 15 febbraio: da Enrico ad Emma

Sabato 15 febbraio, dalle 16:00 in poi, nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo, arriverà Emma Marrone. La bravissima e bellissima cantante, che in serata sarà ospite con il padre anche a C’è Posta per te, presenterà il film di Muccino che la vede in questi giorni protagonista al cinema. Molto probabilmente, poi, la Marrone parlerà del concerto insieme ad Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Laura Pausini, Gianna Nannini e Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne che avrà luogo a settembre prossimo e per il quale sono già stati venduti un sacco di biglietti. Insieme ad Emma Marrone, per presentare il film Gli anni più belli, vi sarà anche Gabriele Muccino.

Spazio poi ad Enrico Nigiotti, reduce dal settantesimo Festival di Sanremo. Fra un aneddoto e l’altro sulla nuova esperienza sul palco dell’Ariston, il cantante molto probabilmente presenterà il suo nuovo tour e il suo album.

Altra cantante reduce da Sanremo 2020? Rita Pavone. Cosa racconterà? Dopo 48 anni di assenza dal palco dell’Ariston l’Artista è tornata in gara con una canzone scritta da suo figlio e ha provato così nuove emozioni. Sicuramente Silvia Toffanin tenterà di farle condividere con il pubblico ciò che ha sentito.

Silvia Provvedi a Verissimo per parlare della sua gravidanza

Altri ospiti? Nel salotto di Verissimo arriverà anche Silvia Provvedi. La cantante parlerà della sua gravidanza e della sua nuova vita. Dopo il Grande Fratello Vip, dopo aver preso parte a All Together Now, ma soprattutto dopo aver lasciato Fabrizio Corona, la giovane ragazza si è costruita una nuova vita.

Continuerà così lo spazio dedicato alle future mamma. Settimana scorsa sono approdate in studio, come i fan ricorderanno, altre due donne molto famose ed ora entrambe incinte, ovvero: Alena Seredova e Cristina Marino. Prima di loro: Costanza Caracciolo e Beatrice Valli.

Verissimo ospiti: gli altri protagonisti

Per la prima volta a Verissimo arriverà Barbara Alberti che qualche giorno fa si è ritirata dal reality condotto da Alfonso Signorini. L’ex concorrente del GF Vip 2020 spiegherà a tutti il perché di questa sua scelta.

Per finire spazio ad una intervista a Nicola Savino reduce dal successo de L’Altro Festival su Rai Play e pronto a tornare con Alessia Marcuzzi alla guida de Le Iene.