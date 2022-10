Torna il doppio appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin. Nuove imperdibili interviste nel rotocalco di successo in onda sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Verissimo, ospiti di sabato 15 ottobre 2022

Dalle ore 16.30 di sabato 15 ottobre 2022 torna l’appuntamento con “Verissimo“, il rotocalco televisivo campione d’ascolti di Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere nuovi ospiti per una serie di interviste che si preannunciano imperdibili. A cominciare da Salvatore Esposito, l’attore diventato famoso principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva “Gomorra”. Una carriera in ascesa quella dell’attore che si divide tra cinema e scrittura.

Spazio poi all’intervista doppia a Sabrina Salerno in compagnia del figlio Luca Maria nato dall’amore per Enrico Monti. La showgirl, icona sexy degli anni ’80, si racconta a cuore aperto parlando di carriere, amore e del figlio che considera l’uomo della sua vita. E ancora: in studio Teo Mammucari per un’intervista esclusiva. Il conduttore è attualmente impegnato al timone de “Le Iene” e come giurato di ” Tu sì que vales”. A chiudere il parterre di ospiti: Manuela Arcuri ospite con il marito Giovanni per raccontare il giorno del loro matrimonio. Infine in studio anche Donatella Rettore per raccontare la sua vita tra gioie e dolori.

Verissimo, ospiti di domenica 16 ottobre

Verissimo torna anche domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 16:30 con l’appuntamento della domenica. Silvia Toffanin accoglie in studio Eliana Michelazzo, una delle due ex agenti di Pamela Prati, pronta a raccontare la sua verità sul Prati Gate dopo le recenti dichiarazioni rilasciate dalla showgirl sarda nella casa del Grande Fratello Vip. Sempre in tema GF VIP ospite in studio Sara Manfuso per raccontare la sua avventura nella casa e i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il reality show.

E ancora: ospiti Emanuele Filiberto, che si racconterà tra vita privata e professionale, fino al vincitore di Amici Luigi Strangis che ha da poco pubblicato il suo nuovo album di inediti.