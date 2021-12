Verissimo torna su Canale 5 con due nuovi appuntamenti. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio grandissimi ospiti e personaggi della tv e dello spettacolo italiano nelle puntate in onda sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni.

Verissimo, ospiti di sabato 11 dicembre 2021

Sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin. In studio tra gli ospiti Vincenzo Spadafora, l’onorevole che recentemente ha deciso di uscire allo scoperto dichiarando apertamente la sua omosessualità.

Ospite in studio anche Roberto Cazzaniga, il pallavolista protagonista a Le Iene per la truffa subita da una finta modella che per 15 anni si è spacciata per Alessandra Ambrosio truffandolo per la cifra di 700 mila euro.

Ma non finisce qui, ospiti in studio anche Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli per la prima volta insieme. E ancora: il cantautore Ermal Meta, l’attrice Lina Sastri e l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 2021 Patrizia Pellegrino.

Verissimo, ospiti di domenica 12 dicembre 2021

Verissimo raddoppia anche domenica 12 dicembre 2021 con il secondo appuntamento della settimana. Dalle ore 16:30 Silvia Toffanin torna a fare compagnia ai telespettatori con tanti ospiti. A cominciare da Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati del piccolo schermo che torna in tv con lo speciale “Caduta Libera – Campionissimi”. In studio anche Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che dal 13 dicembre tornano dietro il bancone di Striscia La Notizia.

Non è ancora finita, visto che in studio ci saranno anche Eleonora Abbagnato e il marito Federico Balzaretti protagonisti di una intervista di coppia. Infine Elettra Lamborghini per raccontarsi a cuore aperto tra musica e vita privata fino a Roby Facchinetti con il figlio Francesco.