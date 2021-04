Tutto pronto per un nuovo appuntamento di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. Curiosi di scoprire i personaggi protagonisti della puntata di sabato 24 aprile 2021? Scopriamoli insieme…

Verissimo ospiti di oggi, sabato 24 aprile 2021

Sabato 24 aprile 2021 torna Verissimo su Canale 5 nel consueto appuntamento delle ore 15.30. Silvia Toffanin è pronta per tante nuove ed imperdibili interviste a personaggi di spicco del panorama artistico italiano.

Ospiti per la prima volta insieme Marcella Bella e Donatella Rettore. Due regine incontrastate della musica italiana sono pronte a raccontarsi come non hanno mai fatto prima: dall’inimicizia di un tempo alla grande amicizia. Non solo, ospite del salotto di Canale 5 anche Monica Guerritore, una delle più grandi attrici di cinema e teatro.

Verissimo, le interviste ai protagonisti di Amici

Ma non finisce qui, la puntata di Verissimo di sabato 24 aprile 2021 è in buona parte dedicata anche ad Amici di Maria De Filippi. Questa settimana Silvia Toffanin ospita in studio due protagoniste indiscusse di questa edizione: Lorella Cuccarini ed Arisa.

La più amata dagli italiani, dopo la breve parentesi in Rai, ha accettato l’invito di Maria De Filippi a diventare prof di ballo del talent di successo di Canale 5. Arisa, invece, dopo il successo di Sanremo 2021 si racconta tra lavoro e vita privata a pochi giorni dal lancio del nuovo singolo “Ortica”. Sempre da Amici l’ultima eliminata: la ballerina Martina Miliddi.

E ancora: ospite Don Davide Banzato, assistente spirituale della Comunità Nuovi Orizzonti, che ha recentemente pubblicato il libro “Tutto ma prete mai”. In studio anche Massimo Ciavarro col figlio Paolo per la prima intervista coppia.

Infine ospite anche Gianluca Gazzoli, lo speaker di radio Deejay, che ha raccontato della sua malattia nel libro “Scosse – la mia vita a cuore libero”.