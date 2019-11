Verissimo, ospiti 30 novembre 2019: da Simona Ventura a Benji e Fede

Quali saranno gli ospiti di Verissimo per la puntata in onda sabato 30 novembre 2019? Ecco alcuni nomi di Vip che si faranno intervistare da Silvia Toffanin. Ad annunciarli è stata la famosa conduttrice del rotocalco di Canale 5 in conclusione della puntata del 23 novembre. In studio approderanno Simona Ventura e Benji e Fede, ma anche un ex vincitore del Grande Fratello Vip.

Verissimo ospiti 30 novembre 2019: Simona Ventura

In conclusione della puntata di sabato 23 novembre 2019, Silvia Toffanin ha svelato alcuni ospiti della puntata di sabato prossimo. Il primo nome fatto è stato quello di Simona Ventura. Di cosa si parlerà con la conduttrice che, da quest’anno, è tornata finalmente in Rai come desiderava?

Tanti potranno essere gli argomenti da toccare. Dal legame fra la Ventura e Maria De Filippi, nonostante la conduttrice abbia rinunciato a Temptation Island Vip per accettare l’offerta di Carlo Freccero e tornare in Rai.

Si parlerà anche dei suoi attuali impegni? Difficile che sull’ammiraglia Mediaset si vadano ad analizzare i programmi di una concorrente. Attualmente però la Ventura è una delle voci narranti de Il Collegio 4 che sta ottenendo enorme successo. La conduttrice è poi padrona di casa di un programma della domenica che va in onda a mezzogiorno. A causa dei bassi ascolti, però, si è deciso di apportare alcuni piccoli cambiamenti allo show.

Di che altro si potrà parlare? Ebbene in una recente intervista Simona Ventura ha detto di essere pronta a sposarsi.

Verissimo 30 novembre 2019: Benji e Fede e Daniele Bossari

Altri ospiti? A Verissimo approderanno, come preannunciato da Silvia Toffanin, anche: Benji e Fede e Daniele Bossari.

I due giovanissimi cantanti presenteranno in studio il loro ultimo singolo? Molto probabilmente sì. I fan sperano che però si parli anche delle loro relazioni amorose visto che ultimamente, proprio a causa di essere, entrambi sono stati al centro del gossip.

Daniele Bossari, invece, presenterà il suo libro che, a quanto pare, racconta la sua vita.