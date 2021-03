Torna l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata del rotocalco televisivo campione d’ascolti del pomeriggio che questa settimana ha in serbo per i telespettatori un parterre di ospiti di primissimo livello. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato 27 marzo 2021.

Verissimo ospiti di sabato 27 marzo 2021

Sabato 27 marzo 2021 appuntamento dalle ore 15.30 con Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Una puntata ricca di ospiti ed esclusive. A cominciare dall’intervista all’onorevole Maria Elena Boschi ospite per la prima volta del salotto di Canale 5. Non solo, ospiti in studio anche Michelle Hunziker e Gerry Scotti che da lunedì 29 marzo 2021 torneranno al timone di “Striscia La Notizia”, il tg irriverente di Antonio Ricci.

Ma non finisce qui, in studio anche Francesco Arca. L’ex tronista, oggi attore di cinema e fiction, è attualmente in onda su Canale 5 con la serie “Svegliati amore mio” con protagonista Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi

Verissimo, interviste a Daniele Scardina e Noemi

La puntata di Verissimo di sabato 27 marzo 2021 prosegue con tre imperdibili interviste. La prima è Daniele Scardina, il pugile reduce dalla partecipazione a Ballando con le Stelle. Non solo, l’ex fidanzato di Diletta Leotta ha da poco vinto il titolo “Supermedi dell’Unione Europea”.

E ancora pronta a raccontarsi a Verissimo la cantante Noemi reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con la bellissima “Glicine”. Infine ospiti anche Lucilla Agosti, conduttrice e da poco anche scrittrice, e Gigliola Cinguetti pronta a ripercorrere la sua lunga carriera musicale e la sua vita.