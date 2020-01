Verissimo, ospiti 18 gennaio 2020: Michele Bravi e Sinisa Mihajlovic

Quali saranno i nuovi ospiti di Verissimo per la puntata in onda sabato 18 gennaio 2020 nel pomeriggio di Canale 5? Nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno due personaggi molto diversi fra loro, ma entrambi con un racconto sicuramente intenso ed emozionante. Da un lato Michele Bravi. Il cantante tornerà in tv dopo un momento molto duro e buio per raccontare come sia cambiata la sua vita. Dall’altro l’allenatore del Bologna Calcio, Sinisa Mihajlovic.

Verissimo ospiti 18 gennaio 2020: il toccante racconto di Sinisa Mihajlovic

Sabato 18 gennaio 2020, a Verissimo, andrà in onda l’attesissima intervista che Silvia Toffanin ha fatto a Sinisa Mihajlovic.

Il grande allenatore, come ormai tutti sanno, da qualche tempo sta affrontando la partita più difficile della sua vita, la lotta contro un brutto male. Da vero guerriero, forte e coraggioso così come tutti lo hanno sempre conosciuto, Sinisa non si è affatto abbattuto quando i medici gli hanno comunicato una diagnosi che mai e poi mai si sarebbe aspettato. L’allenatore del Bologna calcio ha subito seguito ciò che gli dicevano i suoi specialisti di fiducia e ha iniziato ad affrontare le cure per vincere la sfida più importante di tutte.

Nonostante ciò Sinisa è sempre rimasto vicino ai suoi ragazzi. Tutte le volte che ha potuto è tornato sulla panchina del Bologna per spronare i giocatori a dare il meglio di loro stessi e a vincere una partita dopo l’altra. Quando non ha potuto essere allo stadio, invece, Sinisa ha comunque accolto tutti i giocatori, a fine partita, nella sua stanza d’ospedale per analizzare insieme a loro cosa era andato bene e cosa no, e soprattutto per impostare il lavoro successivo.

Michele Bravi a Verissimo: una vita completamente diversa

Spazio, poi, al racconto di Michele Bravi che ha vissuto ed affrontato un momento duro e buio in seguito all’incidente stradale nel quale è stato coinvolto nel 2018 e a causa del quale una donna ha perso la vita.

Per la prima volta da quel tragico evento il giovanissimo cantante ha deciso di racconta a Verissimo come sia cambiata la sua vita e quali importanti decisioni abbia preso in seguito a quel tragico evento.

Per lungo tempo Bravi è completamente sparito dai social e dalla tv ed ha annullato tutti i suoi impegni professionali. Pian piano, però, ha ricominciato a riprendere in mano le redini della sua esistenza.

Il ritorno di Iva Zanicchi a Verissimo

Per concludere nello studio di Verissimo tornerà anche l’istrionica Iva Zanicchi che festeggerà così i suoi splendidi 80 anni.

Iva continuerà a raccontare, come già fatto in alcune precedenti puntate, la sua vita fra momenti emozionanti e grasse risate.

In una recente intervista per Intimità, un noto settimanale, la Zanicchi ha dichiarato, ultimamente, di desiderare un programma tutto suo e di aver in cantiere una tounreé teatrale ed un brano insieme a J-Ax.