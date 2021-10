Verissimo oggi, domenica 10 ottobre 2021, non va in onda. Ecco il motivo dell’assenza nel pomeriggio di Canale 5 del programma di Silvia Toffanin. I fan non devono preoccuparsi per la mancata messa in onda della doppia puntata in questo fine settimana di inizio ottobre. Si tratta solo di un piccolo cambiamento di programmazione. Settimana prossima Verissimo terrà compagnia a tutti sia sabato che domenica pomeriggio.

Verissimo oggi non va in onda: cosa è accaduto?

Verissimo oggi, domenica 10 ottobre, non va in onda. Tutta colpa di una partita di calcio. La partecipazione della Nazionale Azzurra di calcio alla Finale per il terzo e quarto posto di Nation League, infatti, prevista proprio per domenica alle ore 15.00 in diretta tv, ha fatto sì che per non costringere il pubblico a dover scegliere tra il match dell’Italia e due programmi molto seguiti come “Amici” e “Verissimo” Mediaset cambiasse i suoi piani.

Il talent di Maria De Filippi è slittato a lunedì 11 ottobre dove prenderà il posto di un altro programma dell’amatissima conduttrice, ovvero di “Uomini e donne”. Dal 17 ottobre, però, tornerà ad andare in onda la domenica.

Il programma di Silvia Toffanin, invece, dopo la puntata di sabato 9, tornerà in onda sabato 16 e domenica 17 ottobre. Niente puntata dunque. Per via della Nazionale il doppio appuntamento con Verissimo subisce una piccola battuta d’arresto.

A quanto pare non si poteva far slittare in un altro giorno la puntata del programma di Silvia Toffanin. In fin dei conti il palinsesto pomeridiano infrasettimanale non offre altre possibilità. Maria De Filippi ha sostituito un suo programma con un altro. I fan dovranno dunque avere pazienza per questa volta.

Cosa andrà in onda al posto di Verissimo nel pomeriggio di Canale 5

Senza Amici e Verissimo, il pomeriggio di Canale 5 torna a popolarsi di soap opera. L’ammiraglia ha programmato, dando modo a tutti di seguire l’Italia: