Verissimo oggi, 14 marzo 2020, non va in onda. Il programma di Silvia Toffanin, che era solito tener compagnia ai telespettatori di Canale 5 dalle 16:00 alle 18:40 circa, è stato sospeso. Come mai? Quanto tornerà in tv? Ecco tutte le risposte alle domande secondo quanto annunciato da Mediaset.

Verissimo oggi non va in onda: come mai?

Salta la normale programmazione di Verissimo. Salta, cioè, il consueto appuntamento con il rotocalco di Canale 5, ovvero il salotto di Silvia Toffanin. Da telespettatori, però, in questo particolare momento per l’Italia, ormai da giorni siamo abituati a veder buchi nei palinsesti delle varie Reti e sicuramente da settimana prossima dovremo rinunciare anche a qualche altra trasmissione.

Come annunciato qualche giorno fa, infatti, Verissimo è stato sospeso da Mediaset così come: #Cr4 – la repubblica delle donne, il programma in onda in prima serata su Rete 4 e condotto da Piero Chiambretti, e Domenica Live, il programma domenicale e pomeridiano di Barbara d’Urso.

Per colpa del Coronavirus, delle norme imposte dal Governo per la salute di tutti, data l’impossibilità dei vari ospiti di raggiungere lo studio in tutta sicurezza e poter prendere parte alle varie puntate, il dirigenti Mediaset hanno deciso di chiudere temporaneamente tutti quei programmi che potevano essere messi in stand by ed implementare la forza lavoro nelle trasmissioni che, invece, non si sarebbero fermata e avrebbe continuato ad informare i telespettatori sulle ultime news.

Mediaset ha cioè deciso di puntare soprattutto sull’informazione per fornire al pubblico tutte le notizie più importanti sul Coronavirus. A tal proposito sono state rafforzate trasmissioni come: Mattino 5 e Pomeriggio 5. Su Rete 4, invece, si è pensato a diverse prime serate legate all’attualità. Spazio dunque agli approfondimenti.

Continueranno ad andare in onda, però, anche programmi di intrattenimento. Proprio per via della volontà di tener semplicemente compagnia al pubblico, non sono stati fermati show come: Amici 2020 e Il GF Vip 2020.

Cosa va in onda al posto di Verissimo?

Al posto di Verissimo, fra le soap opera e Avanti un altro, verrà mandato in onda il film: Maledetto il giorno che ti ho incontrato.

La commedia del 1992 diretto da Carlo Verdone, vede fra gli attori: Carlo Verdone e Margherita Buy.