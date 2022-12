Verissimo non va in vacanza a Natale. Il popolare rotocalco televisivo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è pronto a fare compagnia ai telespettatori con “Verissimo – Le Store”, ossia le interviste più belle ed emozionanti dell’ultimo anno. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato 17 dicembre 2022.

Verissimo interviste: il ricordo di Sinisa Mihajlovic nella puntata di sabato 17 dicembre 2022

Sabato 17 dicembre dalle ore 14.10 su Canale 5 va in onda il primo appuntamento con “Verissimo – Le storie”. Per l’occasione viene trasmesso uno speciale dedicato a Sinisa Mihajlovic, l’allenatore ed ex campione di calcio scomparso all’età di 53 anni dopo una lotta contro la leucemia. La morte di Sinisa ha scosso davvero tutti. L’allenatore del Bologna proprio negli studi di Verissimo aveva raccontato la sua battaglia contro la la leucemia.

“Tutta questa dimostrazione d’affetto mi hanno dato una forza enorme, di non mollare, di tenere duro e uscire fuori bene da questa malattia, non potevo deludere nessuno di loro, ma soprattutto la mia famiglia e me stesso” le dichiarazioni dell’allenatore del Bologna. In studio anche la moglie Arianna che ha conquistato il cuore del campione da subito.

“La prima volta che l’ho vista ho pensato come sarebbero belli i nostri figli e da quella prima sera ci siamo conosciuti” ha detto il campione. Non solo, parlando della moglie ha aggiunto: “ho cercato di essere coi miei figli più affettuoso possibile, anche se ancora oggi ci sono cose che vorrei dire, ma ancora mi vergogno, quello che sento dentro non riesco a portarlo fuori”.

Verissimo Le Storie: gli appuntamenti su Canale 5

Ricordiamo che durante il periodo di Natale, Verissimo Le Storie andranno in onda: sabato 24 e 31 dicembre alle ore 16.30 con le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin e tanti contributi inediti. L’appuntamento con Verissimo tornerà da sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023, sempre alle ore 16.30, su Canale 5.