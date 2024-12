In occasione delle festività natalizie, Verissimo dedica due speciali appuntamenti con la messa in onda delle interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di “Verissimo-Le Storie” in onda sabato 28 e domenica 29 dicembre su Canale 5.

Verissimo – Le Storie, gli ospiti di sabato 28 dicembre 2024

Sabato 28 dicembre 2024 dalle ore 16.30 appuntamento speciale su Canale5 con Verissimo-Le storie, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate da Silvia Toffainin in questa stagione televisiva. Un’occasione per rivivere o per scoprire alcuni retroscena inediti su protagonisti del piccolo e grande schermo. Nella puntata di sabato 28 dicembre 2024 spazio alla storia d’amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Dall’incontro nella casa del Grande Fratello Vip al coronamento del loro amore con il matrimonio celebrato lo scorso luglio nell’incantevole Toscana. Non solo in studio anche Rocco Siffredi con la moglie Rozsa Tassi: la coppia è sempre più complice ed innamorata.

E ancora: il racconto di Katia Ricciarelli, icona e simbolo della musica lirica nel mondo. Ma non finisce qui, in studio anche Ornella Vanoni, una delle signore indiscusse della musica italiana che per festeggiare i 90 anni si è regalato un bellissimo album dal titolo “Diverse”. Infine una piacevole sorpresa: l’intervista a Valeria Rossi, la cantante balzata alla grande popolarità nei primi anni 2000 con la hit “Tre parole”, tormentone estivo!

Verissimo-Le Storie, gli ospiti di domenica 29 dicembre 2024

L’appuntamento con Verissimo – Le Storie è confermato anche per domenica 29 dicembre 2024 dalle ore 16.00 su Canale 5. Tra i protagonisti Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che tornano in tv con il programma comico “Zelig”. E ancora: Silvia e Giulia Provvedi, le due sorelle della musica che con il nome de Le Donatella si sono fatte conoscere prima a X Factor e poi tra Isola e GF.

In studio anche Al Bano con le figlia Romina Carrisi che è da poco diventata mamma del figlio Axel Lupo. Si prosegue poi con la leggerezza e la simpatia di Iva Zanicchi, regina della musica italiana e con l’intervista a cuore aperto di Michelle Hunziker, showgirl amatissima dal pubblico. Infine la grande emozione di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che sono da poco diventati genitori.

Ricordiamo che anche sabato 4 e domenica 5 gennaio il talk show di Canale 5 sarà in onda con Verissimo – Le storie, mentre le nuove puntate sono previste da sabato 11 e domenica 12 gennaio con l’inizio dell’edizione 2025 di Verissimo.