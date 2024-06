Verissimo torna in onda con lo speciale Verissimo Le storie, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate durante questa stagione da Silvia Toffanin. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 1 e domenica 2 giugno 2024.

Verissimo Le storie, ospiti di sabato 1 giugno 2024

Sabato 1 giugno 2024 dalle 16.30 su Canale5 appuntamento con Verissimo Le storie, lo speciale televisivo con le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Tra le interviste e gli ospiti della puntata di sabato 1 giugno 2024 ci sono: Francesco Arca. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi attore di successo, si racconta a cuore aperto in un’emozionante intervista tra passato e presente. Non solo, ospite anche Melissa Satta.

E ancora: la showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ospite con il figlio Nathan Falco nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Infine rivivremo anche la storia di un eterno spirito libero che ha trovato la sua metà perfetta: Raz Degan.

Verissimo Le storie, ospiti di domenica 2 giugno 2024

L’appuntamento con Verissimo Le Storie è anche domenica 2 giugno 2024 dalle 16.30 su Canale 5 con la seconda puntata del weekend. Ospiti il trio di tenori de Il Volo composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il trio ha celebrato quest’anno 15 anni di carriera e di successi.

Ospiti anche Francesca Tocca e Raimondo Todaro per un racconto a 360° della loro vita: dalla passione per la danza all’amore per la loro famiglia. Infine i racconti del conduttore e volto noto televisivo Paolo Bonolis che per l’occasione non sarà solo!

Questo e tanto altro nel primo appuntamento di Verissimo Le Storie in onda sabato 1 e domenica 2 giugno 2024.