E’ in arrivo una nuova entusiasmante puntata di Verissimo – Le Storie. Quali ospiti vi saranno sabato 9 maggio 2020? Cosa vedranno i telespettatori di Canale 5? Fra vecchie interviste e nuovi video messaggi sarà un sabato pomeriggio sicuramente molto interessante per tutti colori che sceglieranno di rimanere sintonizzati sull’ammiraglia Mediaset. Silvia Toffanin darà il via poi alla presentazione ufficiale dei protagonisti di Amici Speciali, il talent di Maria De Filippi in onda a partire dal prossimo 15 maggio 2020.

Verissimo – Le Storie ospiti 9 maggio 2020: i video inediti

Come ogni sabato pomeriggio che si rispetti, anche il prossimo 9 maggio, a partire dalle ore 16.00, su Canale 5, andrò in onda un nuovo appuntamento con Verissimo – Le Storie, condotto da Silvia Toffanin.

La puntata prenderà il via con la nuova sigla creata ad hoc per il particolare periodo che stiamo vivendo. Ad aggiungersi al coro di #ImagineForVerissimo vi saranno artisti del calibro di: Paola Turci, Syria, Dolcenera, Raphael Gualazzi e Pago.

Tanti saranno inoltre i videomessaggi inediti ad andare in onda. Da Brescia, infatti, racconterà la sua particolare quarantena l’attrice Ambra Angiolini. Da Torino, invece, arriverà il racconto della bellissima Alena Seredova. La modella partorirà a giugno partorirà una bimba e ha vissuto questo particolare periodo con maggior ansia per la creatura che porta in grembo.

Spazio poi a Flavia Pennetta pronta ad intervistare il compagno Fabio Fognini e all’amatissimo Nek che ha trascorso il lockdown con tutta la sua famiglia a Sassuolo.

Per finire da Roma arriveranno i messaggi del gruppo dei cantanti e quello dei ballerini, protagonisti del nuovo grande show di Maria De Filippi.

Le interviste di Silvia Toffanin: cosa vedremo?

Durante il lungo pomeriggio insieme, fra un videomessaggio e l’altro, verranno riproposte le interviste realizzate a donne famose come Carla Bruni e Federica Panicucci. Quest’ultima, come molti ricorderanno, approdò in studio insieme al compagno Marco Bacini per parlare della sua vita professionale, ma anche di quella privata.

Oltre a ciò spazio all’intervista realizzata ad artisti del calibro di Fabrizio Moro ed Arisa. Ciliegina sulla torta? La chiacchierata con Rudy Zerbi.

Per finire vi sarà il messaggio di Cesara Buonamici che offrirà al pubblico una riflessione personale su questo periodo. La giornalista si aggiungerò così ai messaggi lanciati da Fabio Volo e Barbara Alberti. Il primo ha letto, un paio di settimane fa, una lettera di un capo indiano, la seconda, sabato scorso, si è rivolta a tutti gli innamorati.