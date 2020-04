Cosa accadrà nella nuova puntata di Verissimo – Le Storie? Cosa ha preparato Silvia Toffanin per i telespettatori di Canale 5 che attendono con ansia il nuovo appuntamento del sabato pomeriggio? Come ormai succede da qualche settimana a questa parte, il pubblico dell’ammiraglia Mediaset potrà assistere a video-messaggi inediti e alla riproposizione di alcune vecchie interviste con personaggi molto amati. Alcuni nomi? Fabio Volo e Raoul Bova su tutti, ma ce ne sono anche altri. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 25 aprile 2020 in onda dalle 16:00.

Verissimo – Le Storie: i video-messaggi inediti

Partiamo subito dai contenuti inediti. Alle 16:00 in punto la puntata di Verissimo – Le Stories si aprirà con la sigla che, anche questo sabato, si arricchirà di nuovi contributi. Ad allungare la lista di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo sono giunti infatti i video di: Giovanni Allevi, Joe Bastianich, Marco Masini, Mietta, Omar Pedrini e Paola Iezzi.

Spazio poi, fra una intervista e l’altra ai videomessaggi con il racconto di come stiano trascorrendo le loro giornate in queste lunghe settimane di quarantena, di: Claudia Pandolfi, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Max Pezzali e Jack Savoretti.

Altra novità importante? Proprio questo sabato a Verissimo verrà inaugurato un nuovo spazio. In conclusione di puntata, infatti, settimana dopo settimana, un personaggio regalerà un pensiero, una riflessione, su questo periodo. A debuttare sarà l’amatissimo scrittore e dj radiofonico: Fabio Volo.

Verissimo: le interviste che verranno riproposte

Quali interviste verranno, invece, riproposte in attesa che la fase 2 permetta di tornare in studio per realizzarne delle nuove? Ebbene la puntata di Verissimo – Le Storie vedrà andare in onda la chiacchierata fra Silvia Toffanin e Romina Power.

Spazio poi alla bravissima ed amatissima Elisa e a due attori italiani che hanno affascinato, negli anni, centinaia e centinaia di telespettatrici. Di chi stiamo parlando? Di Claudio Amendola e Raoul Bova. Quali saranno i temi delle interviste? Non è ancora dato sapere quale delle tante ospitate verranno mandate in onda. Da bravi telespettatori ci ricordiamo, ad esempio, che in una delle ultime interviste a Verissimo, Amendola fece un discorso molto profondo e raccontò i problemi di salute appena superati e come era cambiata la sua vita.