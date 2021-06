Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo – Le Storie, il meglio delle interviste e degli incontri che Silvia Toffanin ha realizzato durante l’ultima stagione del rotocalco televisivo di successo di Canale 5. Ecco ospiti e anticipazioni della puntata di sabato 5 giugno 2021.

Sabato 5 giugno 2021 dalle ore 16.00 al via la seconda puntata di “Verissimo- Le storie”. Al centro della puntata le più belle interviste realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin con tanti nuovissimi contributi inediti.

Come sempre accanto alle interviste più amate di questa edizione, Silvia Toffanin è pronta a regalare ai telespettatori del pomeriggio di Canale 5 interviste inedite e finora mai mandate in onda. Nella puntata di oggi, infatti, spazio all’intervista del cantautore e scrittore Simone Cristicchi che si racconterà a cuore aperto. Non solo, il vincitore del Festival di Sanremo con “Ti regalerò una rosa” condividerà con i telespettatori la sua ricetta per la felicità.

E ancora, tra le interviste inedite anche quella ad Elena D’Amario, la ballerina e coreografa nata nel talent show Amici di Maria de Filippi. Dal suo debutto ad oggi ne ha fatta di strada diventando ballerina professionista e facendosi conoscere ed apprezzare in tutto il mondo.

Verissimo ospiti: Gerry Scotti e Rudy Zerbi

Nella puntata di sabato 5 giugno 2021 di Verissimo Le Storie, i telespettatori potranno rivedere l’imperdibile intervista realizzata da Silvia Toffanin a Tiziano Ferro. L’artista di Latina si è raccontato come non ha mai fatto prima: dall’amore per il suo compagno alla musica fino alla pandemia che ha stravolto le vite di tutti noi.

E ancora: assolutamente da non perdere l’intervista di Asia Argento che, in occasione del lancio della sua autobiografia dal titolo “Anatomia di un cuore selvaggio” si è raccontata senza filtri e paure.

Infine tra le interviste riproposte anche quella a Rita Pavone, la regina della musica italiana e la doppia intervista a Gerry Scotti e Rudy Zerbi.