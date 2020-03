Cosa accadrà nella nuova puntata di Verissimo – le Storie? Quali interviste verranno mandate in onda? Ecco le anticipazioni sul rotocalco di Canale 5 più amato e seguito di tutti gli ultimi tempi. I telespettatori dell’ammiraglia Mediaset avranno così modo di riascoltare le interviste di Silvia Toffanin a: Sinisa Mihajlovic, Loredana Bertè, Gianni Morandi e Adriana Volpe.

Verissimo, Le Storie: le interviste più toccanti

Sabato 28 marzo 2020, in attesa che le puntate possano tornare ad andare in onda con nuovi ospiti, dalle 15:40 prenderà il via un nuovo appuntamento con Verissimo – Le Storie e le interviste più emozionanti e divertenti degli ultimi mesi.

Lo staff ha deciso di confezionare una puntata che sicuramente sarà molto emozionante per chiunque si ritroverà davanti alla tv durante il pomeriggio. A far sicuramente piangere tanti spettatori sarà soprattutto il toccante racconto di Sinisa Mihajlovic e della sua battaglia contro la leucemia.

L’allenatore del Bologna Calcio ha dimostrato, negli ultimi mesi, di essere un vero guerriero e di non aver paura di niente e di nessuno. Sinisa ha iniziato la lotta contro la malattia dopo averla scoperta, quasi per caso, durante l’estate. L’allenatore, però, fra un ricovero e l’altro, non ha mai abbandonato la sua squadra e ha seguito i giocatori di Serie A in tutti i loro allenamenti e nei vari match, presentandosi anche in campo per infondere loro forza e coraggio.

Spazio poi al racconto di Loredana Bertè che, recentemente, nel salotto di Verissimo, ha raccontato la sua travagliata vita ed il suo profondo legame con la sorella Mimì.

Verissimo: gli altri ospiti

Ripercorrendo le varie interviste, in una puntata speciale che inizierà venti minuti prima rispetto al solito, i telespettatori di Canale 5 potranno risentire il racconto di Adriana Volpe e Gianni Morandi. L’artista bolognese approdò in studio per la promozione della fiction che lo vedeva protagonista nella prima serata dell’ammiraglia Mediaset. Spazio infine alla chiacchierata fra Silvia Toffanin e Adriana Volpe, la vincitrice morale del GF Vip 2020.

Imagine: la proposta lanciata da Verissimo ed accolta da tanti vip

Per trasmettere al pubblico un messaggio di affetto e vicinanza, nelle ultime settimane Verissimo ha lanciato un invito al quale hanno risposto moltissimi personaggi del mondo del cinema, della tv, della musica e dello sport.

In tanti hanno aderito a cantare, tutti insieme, rimanendo però a casa loro: Imagine, la canzone di Jhon Lennon. Fra i video che verranno mandati in onda, per la corale, vi saranno quelli realizzati da: Afef, l’ex vincitore di Amici Alberto Urso, Alena Seredova, Alessandra Amoroso, Diana Del Bufalo, Edoardo Stoppa con Juliana Moreira, Elisabetta Canalis, Elodie e lo sportivo Fabio Fognini.

Spazio poi a Filippo Magnini e Giorgia Palmas,intervistati in una delle ultime puntate andate in onda. Hanno aderito anche: Francesca Schiavone con Cilene, Francesco Arca, Francesco Renga, Gerry Scotti e Gigi D’Alessio. L’elenco continua con: Giordana Angi, Giusy Ferreri, Il Volo, Kevin Prince Boateng con Melissa Satta, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nek, Paolo Ruffini, Raoul Bova con Rocio Munoz Morales.

Oltre a loro hanno accolto positivamente l’iniziativa: Serena Autieri, Serena Rossi e Sergio Sylvestre.