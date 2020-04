Sabato 2 maggio 2020 alle 16:00 circa, su Canale 5, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo – Le Storie. Come avviene da qualche settimana a questa parte in studio ci saranno tanti ospiti e tanti si aggiungeranno attraverso i video- messaggi. Ebbene sì i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset potranno rivedere grandi interviste del passato e parti completamente inedite. Ecco ospiti e anticipazioni.

Verissimo – Le Storie: la sigla e i video messaggi

Partiamo dalle novità. Nella puntata di Verissimo – Le Storie di sabato 2 maggio 2020 vi saranno nuovi volti del panorama musicale italiano, ma anche di quello dello spettacolo, che si aggiungeranno alla corale virtuale per intonare Imagine. Sotto l’hashtag #ImagineForVerissimo si sono aggiunte, infatti, le performance di: Katia Ricciarelli, Ron, Cristina D’Avena, Francesco Gabbani, Jacopo Ottonello e Francesco Bertoli. Gli ultimi due cantanti sono noti al pubblico di Maria De Filippi per aver partecipato ad Amici 2020.

Fra una intervista e l’altra, come ormai Silvia Toffanin ci ha abituati, andranno poi in onda video-messaggi da parte di artisti molto amati. Quali? Ebbene questa settimana ha voluto raccontare come sta vivendo la pandemia in quel di Parigi la bravissima Alessandra Martines. L’attrice, famosa per Fantaghirò, ha realizzato un video racconto molto interessante per la trasmissione di Canale 5.

Spazio poi al calciatore spagnolo Alvaro Morata insieme alla moglie Alice Campello. Insieme illustreranno la situazione a Madrid. Successivamente sarà la volta di Heather Parisi che vive con la famiglia ad Hong Kong. Dal mondo della musica giungeranno i messaggi di: Kekko Silvestre e di Benji e Fede.

Nello spazio inaugurato da Fabio Volo settimana scorsa, con la lettura di White Eagle, vi sarà Barbara Alberti per una riflessione sull’amore.

Verissimo: le interviste del passato

Quali interviste rivedremo? I fan del trash devono tenersi ben saldi sulla sedia. A distanza di un anno da quello che è stato soprannominato il “Prati-gate”, verrà riproposta l’intervista di Silvia Toffanin a Pamela Prati. Rivivremo il teso faccia a faccia in cui la showgirl raccontava che il matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone era saltato per mancanza di serenità.

Spazio poi alle chiacchierate fra l’amata conduttrice e: Mara Venier, Ornella Vanoni e Martin Castrogiovanni.