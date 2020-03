Dopo l’assenza di settimana scorsa, Verissimo torna in tv con Le Storie, ovvero con una puntata speciale studiata ad hoc per sabato 21 marzo 2020. I telespettatori potranno dunque rivedere Silvia Toffanin ed alcuni dei suoi ospiti più illustri e riascoltare così interviste già trasmesse, ma che hanno lasciato il segno. Cosa accadrà dunque nella trasmissione in onda su Canale 5? Ecco le anticipazioni.

Verissimo Le Storie: cosa vedremo sabato 21 marzo?

Nell’attesa di poter tornare presto tornare in onda per offrire nuovi contenuti, da sabato 21 marzo 2020, Verissimo terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 a partire dalle ore 16.00, con le interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso della stagione.

Questo sabato, dunque, a Verissimo-Le storie, potremo assistere nuovamente alle meravigliose interviste realizzate a personaggi molto amati. Il programma ha deciso di mandare in onda, in primis, quella alla cantante Emma Marrone che parlò dei suoi progetti lavorativi ed intrattenne il pubblico facendo molta autoironia sulle corna e sul suo essere single.

Spazio poi all’intervista di Francesco Totti, l’amatissimo ex calciatore della Roma.

Gli amanti della musica potranno infine rivedere i tre ragazzi de Il Volo alle prese con le domande della conduttrice del rotocalco dell’ammiraglia Mediaset.

In conclusione vi sarà Antonella Clerici. La conduttrice Rai, proprio nel salotto di Verissimo, in lacrime, aveva espresso tutto il suo dolore per ciò che aveva vissuto negli ultimi mesi e per le porte che le erano state sbattute in faccia.

Le repliche di Verissimo: quando tornerà in tv la trasmissione?

Quando andranno in onda le nuove puntate di Verissimo? E’ difficile a dirsi. Per ora i telespettatori potranno consolarsi guardando le repliche delle interviste più belle realizzate fino a prima che scoppiasse la pandemia.

Mediaset ha cercato di confezionare le varie interviste per intrattenere il proprio pubblico e regalargli così qualche ora di leggerezza e di emozioni.

Non appena sarà però possibile il programma riprenderà la sua regolae messa in onda.