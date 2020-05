In chiusura della puntata odierna, 2 maggio 2020, di Verissimo, è andato in onda un video con le immagini provenienti dalle varie città vuote a causa del Covid-19. Il mondo si è trasformato. Le piazze si sono svuotate a causa del lockdown. Per far da colonna sonora al filmato è stata scelta la canzone: The sound of silence. Ecco il video Mediaset.