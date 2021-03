Verissimo torna su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento condotto ancora una volta da Silvia Toffanin. Curiosi di scoprire quali sono gli ospiti della puntata in onda sabato 13 marzo 2020 su Canale 5? Ecco per voi tutte le anticipazioni!

Verissimo ospiti: Ilary Blasi alla vigilia de L’Isola dei Famosi

Sabato 13 marzo 2021 dalle ore 16.00 torna l’appuntamento settimanale con Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il primo attesissimo ospite della puntata è Ilary Blasi. Lady Totti è pronta a raccontarsi alla vigilia della partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show di successo che riprende dopo due anni di stop. La conduttrice si racconta tra vita privata e lavorativa: dal matrimonio con Francesco Totti ai nuovi impegni di lavoro.

Non solo, ospite del talk show anche Sabrina Ferilli. L’attrice e giudice popolare di Tu si que vales prossimamente sarà protagonista su Canale 5 della nuova fiction “Svegliati amore mio”.

Verissimo, tra gli ospiti Ginevra Elkann e Orietta Berti

Ma non finisce qui! Nella puntata di sabato 13 marzo 2021 di Verissimo, Silvia Toffanin rende omaggio a Gianni Agnelli che quest’anno avrebbe compiuto 100 anni. In occasione del suo compleanno ospite in studio la nipote Ginevra Elkann per la prima esclusiva intervista.

E ancora: direttamente dal Festival di Sanremo 2021 torna in studio Orietta Berti per raccontare la sua esperienza. Dopo 29 anni, infatti, la cantante è tornata in gara riscontrando un grandissimo successo di critica e pubblico e classificandosi al nono posto della classica finale.

Infine ospite anche Alex Schwazer è pronto a raccontare nello studio di Verissimo la sua vittoria. Il marciatore, infatti, è stato assolto dall’accusa di doping dal Tribunale di Bolzano.