Tutto pronto per il ritorno di Silvia Toffanin su Canale 5. La conduttrice è prontissima per il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti della prima rete Mediaset. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023

Verissimo, ospiti di sabato 14 gennaio 2023

Sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata con tantissimi ospiti che si racconteranno nelle interviste a cuore aperto realizzate dalla bravissima Silvia Toffanin. Ospiti della puntata la coppia televisiva formata da Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. In studio anche Guendalina Tavassi per una intervista speciale in cui condividerà il suo difficile percorso personale: dal successo al Grande Fratello al matrimonio fallito.

Ma non finisce qui, visto che Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio: Rosanna Banfi, la figlia del grandissimo Lino Bandi, reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle. E ancora: Emanuela Folliero con Gabriella Golia, due annunciatrici amatissime dei programmi Mediaset. Infine ospite in studio anche l’ex nuotatore Alex Di Giorgio reduce dal grandissimo successo a Ballando con le Stelle.

Verissimo, ospiti di domenica 15 gennaio 2023

Verissimo torna in onda anche domenica 15 gennaio 2023 sempre dalle ore 16.30 con il doppio appuntamento settimanale. Nella puntata di domenica, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio Alba Parietti. La conduttrice e showgirl è pronta a raccontare della sua nuova storia d’amore con Fabio Adami, romano di 55 anni e sales manager di Poste Italiane.

Non solo, ospiti in studio anche l’attrice Gloria Guida e la cantante Iva Zanicchi, protagonista e finalista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Ma non finisce qui, visto che in studio ci saranno anche Veronica Peparini e il fidanzato Andreas Muller, due volti noti e amatissimi di Amici di Maria De Filippi. Infine la storia toccante di Ivan Cottini.