Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una nuova puntata ricca di ospiti pronti a raccontarsi in studio tra vita privata e lavorativa. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato 9 novembre 2019.

Verissimo, ospiti del 9 novembre 2019

Sabato 9 novembre alle ore 16.10 torna l’appuntamento con “Verissimo“, il talk-show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Grande successo per il rotocalco televisivo che, settimana dopo settimana, sta registrando un vero e proprio record di ascolti complici ospiti di primissimo livello e molto amati dal pubblico italiano. Questa settimana a raccontarsi negli studi Mediaset ci sarà per la prima volta Fabio Fognini, il tennista italiano pronto a raccontarsi tra i successi nello sport fino alla vita privata.

Una partecipazione speciale quella del campione che in questi giorni ha voluto ringraziare il coach Franco Davin con cui ha raggiunto risultati importantissimi come il Masters 1000 di Montecarlo e l’ingresso in Top 10 dove è rimasto per 8 settimane.

“Mi hai aiutato a credere di più in me, con la tua pazienza abbiamo realizzato il sogno di ogni bambino che si sveglia la mattina con il desiderio di dedicarsi al tennis: essere un Top 10. Ti ringrazierò tutta la vita per aver scommesso su di me dal primo momento, quando arrivai a Miami ed ero quasi il numero 50 del mondo!” con queste parole Fognini ha voluto ringraziare il suo coach.

Verissimo oggi, in studio anche Il Volo

Oltre a Fabio Fognini, durante la puntata di sabato 9 novembre Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio i tre tenori de Il Volo. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono pronti a raccontare i primi 10 anni di una carriera unica che li ha portati dal talent show “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici alla conquista delle classifiche mondiale.

A distanza da dieci anni dal loro debutto, i tre tenori hanno venduto più 2 milioni di dischi infrangendo ogni record: 220 milioni sono gli streaming dei loro brani ascoltati online, mentre 500 milioni sono le views dei loro video e più di 1 milioni gli iscritti al loro canale ufficiale di YouTube. Numeri da capogiro per i tre ragazzi vincitori del Festival di Sanremo 2015 con “Grande Amore”, che hanno deciso di celebrare i primi 10 anni di carriera con un album best of dal titolo “10 years” e una speciale prima serata che sarà trasmessa proprio su Canale 5 (clicca qui per scoprire quando!).

***L’articolo è in aggiornamento e comunicheremo gli altri ospiti in giornata.