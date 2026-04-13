Verissimo si conferma uno dei pilastri del pomeriggio televisivo, dominando il weekend con risultati solidi e continui. Il talk show di Canale5 guidato da Silvia Toffanin riesce a imporsi sia al sabato che alla domenica, distinguendosi in un contesto altamente competitivo e ricco di offerte generaliste e tematiche.

Dati Auditel di domenica 12 aprile: Verissimo è leadership nella giornata più competitiva

Nella giornata di domenica, tradizionalmente la più affollata e complessa dal punto di vista televisivo, Verissimo si afferma come leader della propria fascia.

Il programma registra 1.764.000 spettatori (14.8%) nella prima parte e cresce ulteriormente nella seconda con 1.784.000 spettatori (14.8%), mostrando una curva in salita nel corso della messa in onda.

Un risultato di rilievo considerando il confronto diretto con Domenica In su Rai1, che passa dal 17.1% della prima parte fino al 12.8% nei saluti, e con Da Noi… a Ruota Libera fermo al 12.9%. Anche la forte concorrenza sportiva di Sinner su Tv8 (12.7%) non riesce a scalfire la performance del contenitore di Canale 5.

Dati Auditel, sabato 11 aprile: distacco netto sui competitor da parte di Silvia Toffanin

Al sabato Verissimo amplia ulteriormente il proprio vantaggio, dominando la fascia con numeri ancora più incisivi: 1.624.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 1.448.000 spettatori (17.8%) nella seconda (Giri di Valzer).

Un risultato che segna un netto distacco rispetto alla proposta di Rai1, con Ciao Maschio fermo tra l’11.6% e il 12.8%, e rispetto agli altri competitor, che si mantengono su livelli sensibilmente inferiori.

In un pomeriggio caratterizzato da un’offerta molto frammentata, Verissimo si conferma la scelta prevalente del pubblico.

Weekend 11-12 aprile: Verissimo punto di riferimento del pomeriggio

Nel complesso, Verissimo consolida la propria leadership nel weekend pomeridiano, imponendosi come programma di riferimento nella sua fascia.

La trasmissione di Canale5 dimostra una forte capacità di tenuta e crescita, riuscendo a mantenere ascolti elevati sia al sabato che alla domenica, anche in presenza di una concorrenza ampia e strutturata.

Un risultato che conferma la solidità del format e il suo appeal trasversale, con performance particolarmente brillanti soprattutto nella giornata festiva