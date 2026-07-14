Verissimo è il grande vincitore della classifica social dei programmi televisivi italiani di giugno 2026. Il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin conferma la propria forza anche sul web, riuscendo a mantenere alta l’attenzione del pubblico attraverso interviste, storie e contenuti video.

Il dato più interessante riguarda però Temptation Island. Il reality condotto da Filippo Bisciglia entra subito tra i protagonisti della graduatoria, nonostante la nuova edizione sia iniziata soltanto il 24 giugno. Un risultato che anticipa quello che potrebbe accadere nelle classifiche relative al mese di luglio, quando verrà presa in considerazione un’attività social molto più ampia.

Verissimo conquista ancora una volta il pubblico dei social a Giugno 2026

Il successo di Verissimo sui social non rappresenta una sorpresa. Da diversi mesi il programma di Silvia Toffanin occupa stabilmente le prime posizioni delle classifiche dedicate alle visualizzazioni video e alle interazioni generate dai programmi televisivi.

Anche durante il mese di giugno, caratterizzato dalla conclusione della stagione televisiva e dalla partenza della versione Verissimo – Le Storie, il programma ha continuato a proporre interviste inedite e alcuni dei racconti più emozionanti trasmessi nel corso dell’anno.

Tra i protagonisti riproposti o intervistati a giugno ci sono stati Miriam Leone, Noemi, Stefania Sandrelli, Francesco Renga, Federica Pellegrini, Melissa Satta, Claudia Pandolfi, Fabio Fognini ed Edwige Fenech. Una raccolta di volti molto diversi, capace di intercettare pubblici e interessi trasversali.

Il segreto social di Verissimo

Il punto di forza di Verissimo è la possibilità di trasformare ogni intervista televisiva in numerosi contenuti destinati alle piattaforme digitali.

Una singola conversazione può generare brevi video, dichiarazioni, anticipazioni, momenti emozionanti e approfondimenti. Contenuti che continuano a circolare anche dopo la messa in onda della puntata e che possono raggiungere utenti che non hanno seguito il programma in diretta su Canale 5.

Il pubblico non si limita quindi a guardare le interviste, ma le commenta e le condivide. È proprio questa capacità di prolungare la vita televisiva dei contenuti a rendere Verissimo uno dei marchi più solidi della televisione italiana sui social network.

Temptation Island entra subito nella classifica social

La vera sorpresa della classifica di giugno è Temptation Island 2026. Il programma è tornato in prima serata su Canale 5 mercoledì 24 giugno, raccontando il viaggio nei sentimenti di sette coppie.

Il reality ha avuto quindi a disposizione soltanto gli ultimi giorni del mese per generare visualizzazioni e interazioni. Nonostante questo limite temporale, è riuscito subito a imporsi nella graduatoria social e a mostrare un potenziale di crescita molto elevato.

Il format prodotto da Fascino si presta particolarmente bene alla circolazione online. I video mostrati nei villaggi, le reazioni dei fidanzati, i falò e le frasi pronunciate dai protagonisti diventano rapidamente clip, commenti e meme.

Ogni puntata non si esaurisce quindi con la trasmissione su Canale 5, ma continua sui social, dove il pubblico analizza i comportamenti delle coppie e si schiera a favore o contro i protagonisti.

Come viene calcolata la classifica dei programmi TV più social

La classifica dei programmi televisivi più attivi sui social viene elaborata da Sensemakers per Primaonline, sulla base dei dati Comscore Social.

L’analisi prende in considerazione due indicatori principali: le visualizzazioni ottenute dai video e le interazioni generate dai contenuti, come reazioni, commenti, condivisioni e like.

Il monitoraggio comprende le principali piattaforme social, tra cui Facebook, Instagram, TikTok, X e YouTube. Le interazioni vengono conteggiate nei sette giorni successivi alla pubblicazione dei singoli contenuti.