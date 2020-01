Nuovo appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda, sabato 1 febbraio 2020.

Verissimo: ospite Elena Sofia Ricci

Sabato 1 febbraio 2020 alle ore 16.00 va in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il talk-show campione d’ascolti di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Un successo straordinario per il rotocalco televisivo che, ogni settimana, si conferma uno dei programmi più attesi e seguiti dai telespettatori, ma anche dal pubblico social.

Per la prima puntata di febbraio, Silvia Toffanin ha una grandissima sorpresa per il pubblico di Canale 5 visto che ospite in studio ci sarà Elena Sofia Ricci. Prima intervista esclusiva per l’attrice di cinema e fiction pronta a tornare a breve su Rai1 con la nuovissima stagione di “Che Dio ci aiuti”. Elena Sofia Ricci per l’occasione si racconterà a cuore aperto in una imperdibile intervista tra vita privata e lavorativa.

Verissimo ospiti: da J-Ax a Cristina Parodi

Ospite della puntata anche J-Ax, il rapper che recentemente è tornato sulle scene musical con il nuovo album di inediti dal titolo “ReAle”. Un disco importante che suggella ventisei anni di carriera e più di 55 dischi di platino.

Ma non finisce qui, visto che negli studi di Verissimo è attesa anche Diana Del Bufalo pronta a debuttare alla guida del nuovo programma “Enjoy – Ridere fa bene“. Si tratta della prima apparizione televisiva per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi dopo la fine della storia d’amore con Paolo Ruffini. Le sorprese però non finiscono qui, visto che in studio arriverà anche Cristina Parodi, la giornalista e conduttrice volto storico del programma. Impossibile dimenticare, infatti, che Verissimo è nato proprio con lei.

Spazio poi al cinema con gli attori Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo in uscita nelle sale cinematografiche con il film “Villetta con ospiti”. Infine ospiti Beatrice Valli e Marco Fantini.