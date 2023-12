Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntate in onda sabato 9 e domenica 10 dicembre 2023 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti di sabato 9 dicembre 2023

Sabato 9 dicembre dalle ore 16.30 su Canale 5 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata Rita Rusic pronto a raccontare un lato inedito della sua vita privata in compagnia della sorella Lierka. E ancora: in studio Martina Colombari e Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi. Direttamente dall’universo Grande Fartello arriva Rebecca Staffelli, la voce dei social, per una intervista a cuore aperto.

Dal mondo di “Terra Amara”, la soap turca campione di ascolti, torna in studio l’attrice Melike Ipek Yalova, che nella soap interpreta il personaggio di Müjgan. Infine tre donne amiche nella vita e sul palco: Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Gabriella Germani protagoniste a teatro con la commedia Donne in pericolo.

Verissimo, gli ospiti di domenica 10 dicembre 2023

Il programma di interviste di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, torna su Canale 5 anche domenica 10 dicembre dalle ore 16.30 con la seconda puntata della settimana. Ospite di puntata: la giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer. Dopo l’addio alla Rai e l’arrivo a Mediaset alla guida del programma “E’ sempre Cartabianca” in onda su Rete 4, la giornalista è pronta a raccontarsi a cuore aperto. Spazio poi al racconto del grandissimo attore e regista di primo piano Christian De Sica e la storia di una bellissima amicizia tra Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

In studio poi il ritorno di Veronica Peparini e il compagno Andreas Müller, ex vincitore di Amici, per raccontare come sta procedendo la gravidanza dei due gemelline annunciata proprio negli studi di Verissimo. Infine direttamente da Uomini e Donne, ospite Ida Platano la nuova tronista del dating show di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica su Canale 5.