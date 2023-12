Tutto pronto per l’ultimo appuntamento del 2023 di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti e i protagonisti delle puntate di sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 23 dicembre 2023

Sabato 23 dicembre 2023 dalle ore 16.30 su Canale 5 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco campione d’ascolti del pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Per l’ultima puntata “inedita” dell’anno 2023, la Toffanin è pronta ad incontrare Gerry Scotti. Il conduttore è pronto per la finale di Io Canto Generation 2023 che decreterà il vincitore del talent show musicale ritornato in tv dopo dieci anni. Spazio poi ad un momento speciale tutto a tema natale con la presenza di Alberto Urso con i The Tenors.

Dalla casa del Grande Fratello 2023, invece, arriva l’ultima eliminata al televoto Sara Ricci. E ancora: ospite l’attrice Nazan Kesal, che interpreta Sevda nella serie “Terra Amara”, Enrica Bonaccorti per una intervista doppia con la figlia Verdiana. Infine a completare la puntata Wilma De Angelis e Paola Caruso.

Verissimo, ospiti di domenica 24 dicembre 2023

Per l’appuntamento di domenica 24 dicembre 2023, Verissimo si trasforma in “Verissimo – Le Storie”. Il primo appuntamento è interamente dedicato alla soap opera turca Terra Amara. La soap, campione d’ascolti di Canale 5, continua ad incollare alla tv milioni idi telespettatori. Per l’occasione rivedremo tutte le interviste realizzate agli attori protagonisti nel corso di queste settimane: Zuleyha, Fekeli, la nonnina Azize, Esra e Fikret. Non solo, spazio ad una intervista inedita a Hande Soral, la bellissima attrice turca che interpreta il ruolo di Ümit.

Sabato 30, domenica 31 dicembre e sabato 6 gennaio “Verissimo – Le storie” saranno riproposte al telespettatori le interviste più emozionanti di questa prima parte di stagione con tanti contributi inediti. Da segnalare l’intervista a Katherine Kelly Lang e Ashley Jones, rispettivamente Brooke e Bridget di “Beautiful”.

L’appuntamento con Verissimo torna dopo le feste di Natale con la prima puntata prevista per domenica 7 gennaio 2024 sempre su Canale 5.