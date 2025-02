Torna il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 22 e domenica 23 febbraio 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 22 febbraio 2025

Sabato 22 febbraio 2025 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di sabato direttamente dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 ci saranno due big in gara. Il primo è Kekkò Silvestro dei Modà pronto a raccontarsi a cuore aperto: dalla vita professionale a quella privata fino al piccolo incidente di Sanremo. E ancora: Francesca Michielin che è tornata in gara per la terza volta al Festival con “Fango in paradiso”.

Spazio poi ad una intervista imperdibile: Caroline Darian, figlia di Gisèle Pelicot, la donna che, sedata dal marito così da renderla incosciente, è stata vittima di violenze sessuali da parte di decine di uomini per anni. Silvia Toffanin è pronta ad affrontare la storia che ha sconvolto la Francia e il mondo intero. Caroline ha scritto il libro “E ho smesso di chiamarti papà” in cui ha raccontato la traumatica vicenda. Ospiti in studio anche Ivana Spagna e Beppe Carletti. Infine da Le Iene Show arriva l’inviato Nicolò De Devitiis, mentre dalla casa del Grande Fratello ritroviamo Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai, che ha abbandonato il gioco per motivi di famiglia.

Verissimo, gli ospiti di domenica 23 febbraio 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 23 febbraio 2025 dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata Selvaggia Lucarelli che per la prima volta si racconta a Silvia Toffanin. Non solo, ospite per la prima volta anche l’attrice Serena Rossi reduce dal grandissimo successo di ascolti della serie tv “Mina Settembre”.

E ancora: si prosegue con Iva Zanicchi che durante l’ultimo Festival di Sanremo 2025 ha ricevuto il Premio alla Carriera cantando un medley delle sue canzoni di successo. Sempre dal Festival di Sanremo 2025 in studio arrivano Marcella Bella e Serena Brancale. Infine, il forte legame tra Alessandra Celentano, Rosita Celentano e Benedicta Boccoli.

L’appuntamento con Verissimo 2025 è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.