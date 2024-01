Tutto pronto per il duplice appuntamento con Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 20 gennaio 2024

Sabato 20 gennaio 2024 dalle ore 16.30 su Canale 5 al via il weekend all’insegna di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Una nuova imperdibile puntata con protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisioni pronti a raccontarsi tra vita privata e lavorativa. La prima ospite in studio è Corinne Clery, l’attrice e personaggio televisivo che lo scorso anno è stata tra le indiscusse protagoniste de L’Isola dei Famosi. Spazio poi all’intervista a cuore aperto a Max Biaggi. L’ex campione di moto è pronto a raccontarsi in una intervista ritratto tra passato, presente e futuro.

E ancora spazio al ritorno di fiamma tra Francesca e Manuel, due concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island. In studio anche Manila Nazzaro e Stefano Oradei che condivideranno con i telespettatori i preparativi per il loro matrimonio. Infine direttamente da Terra Amara gli attori Selin Genç e Aras Şenol che prestano il volto rispettivamente a Cetin e Gulten.

Verissimo, gli ospiti di domenica 21 gennaio 2024

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin torna anche domenica 21 gennaio 2024 sempre dalle ore 16.30 su Canale 5. A distanza di un anno dalla morte di Siniša Mihajlović, in studio arriva la moglie Arianna. Il ricordo toccante di un grande uomo amato da tutti. Spazio poi all’intervista di Costantino Vitagliano, ex tronista di Uomini e Donne, che parlerà per la prima volta della malattia che l’ha colpito pochi mesi fa.

E ancora: Iva Zanicchi reduce dal suo 84esimo compleanno, il coreografo Garrison Rochelle a teatro con il musical “Saranno famosi”. Infine dalla scuola di Amici di Maria De Filippi il professore di ballo Raimondo Todaro.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.