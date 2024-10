Silvia Toffanin torna su Canale 5 con il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin e trasmesso su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle nuove puntate in onda sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 19 ottobre 2024

Sabato 19 ottobre 2024 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti protagonisti di oggi c’è: Asia Argento. L’attrice e produttrice, figlia del regista Dario Argento, è pronta a raccontarsi in una lunga intervista tra vita professionale e privata. Spazio poi all’emozionante ricordo di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri grazie alla presenza in studio della moglie Stefania Picasso.

E ancora: in studio la conduttrice Antonella Elia per un ritratto da non perdere! Spazio poi al racconto di Alessandro Basciano sulla fine della relazione con la ex Sophie Codegoni. Infine direttamente dalla serie “La rosa della vendetta” ospite l’attrice Melis Sezen, che nella serie interpreta il personaggio di Deva.

Verissimo, gli ospiti di domenica 20 ottobre 2024

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 20 ottobre dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti di puntata Diletta Leotta, la giornalista e conduttrice televisiva è pronta al suo debutto su Canale 5 con la nuova stagione de La talpa. In studio poi le tre regine del Grande Fratello 2024: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli.

Ma non finisce qui, visto che in studio per una intervista di gruppo alcuni capisquadra dell’ultima edizione di Io Canto Generation: Anna Tatangelo, Mietta e Lola Ponce. In studio anche il ritorno di Riccardo Fogli, ex cantante dei Pooh, che sta per festeggiare 77 primavere e per l’occasione sarà accompagnato dalla moglie Karina e da Michelle. Tra gli ospiti anche Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni con le tre figlie per un ritratto inedito di famiglia. Infine ospite Virginia Mihajlović, figlia del grande Siniša e giovane mamma di due bambini.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.