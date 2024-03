Torna il doppio appuntamento del weeekend con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 16 e domenica 17 marzo 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 16 marzo 2024

Sabato 16 marzo 2024 dalle ore 16.30 torna su Canale 5 l’appuntamento con Verissimo. Come sempre il weekend è in compagnia del rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato in studio l’energia e il talento di Rose Villain, la cantante reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Click Boom”. Ospite in studio Grecia Colmenares, la regina delle telenovelas per raccontare la sua recente esperienza al Grande Fratello, ma anche per condividere con il pubblico la sua storia di vita personale e professionale.

E ancora ospite Mew, la ex concorrente di Amici di Maria De Filippi che lo scorso gennaio ha deciso di lasciare volontariamente la scuola per motivi personali. A distanza di mesi torna in tv per raccontare il suo percorso interiore. Infine in studio ospiti anche: Fabio Canino, Monica Leofreddi e Juliana Moreira.

Verissimo, gli ospiti di domenica 17 marzo 2024

Anche domenica 17 marzo 2024 torna l’appuntamento con Verissimo dalle ore 16.30 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti in studio di Silvia Toffanin c’è Patrick Zaki, l’attivista per i diritti umani che ha pubblicato il libro “Sogni e illusioni di libertà” in cui raccontato la sua drammatica storia: dalla dura detenzione in carcere in Egitto fino alla libertà riconquistata e i suoi progetti per il futuro.

E ancora ospiti in studio: Carolina Marconi con la mamma Soraya e Nino D’Angelo per una intervista a cuore aperto. Ma non finisce qui, visto che tra i protagonisti della puntata anche Stash, che con i The Kolors, sta vivendo un vero momento d’oro della carriera. Infine direttamente dal mondo di Terra Amara ospiti: Bülent Polat, l’attore che nella seria di Canale 5 interpreta Gaffur, con la piccola Neva Pekoz, ossia Üzüm.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.