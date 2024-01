Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti e personaggi che si alterneranno nelle puntate in onda sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti di sabato 13 gennaio 2024

Sabato 13 gennaio 2024 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin. Questa settimana la conduttrice è pronta ad incontrare Diego Armando Maradona. Il figlio di Maradona si racconta in una intervista esclusiva a tre anni dalla morte del Pibe de Oro e promette grandi sorprese. Diego Armando Maradona, infatti, sarà in studio per celebrarlo e per parlare della sua storia, il figlio Diego Armando Maradona Junior.

Non solo, ospiti anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia, conosciutasi nella casa del Grande Fratello Vip, è più felice e innamorata che mai e durante la puntata svelerà in esclusiva la data del matrimonio. In studio anche Murat Ünalmış, l’attore che presta il volto al personaggio di Demir nella serie “Terra Amara”. E ancora Justine Mattera per raccontare un momento complicato della sua vita e poi il cantante Alex Wyse nato, musicalmente parlando, nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Infine le sorelle Silvia e Giulia Provvedi de Le Donatella.

Verissimo, gli ospiti di domenica 14 gennaio 2024

L’appuntamento con Verissimo di Sivila Toffanin torna anche domenica 14 gennaio 2024 dalle ore 16.30 sempre su Canale 5. Nell’appuntamento della domenica pomeriggio, la Toffanin è pronta ad incontrare Raoul Bova a pochi giorni dal debutto nella nuova fiction “I Fantastici 5” trasmessa su Canale 5. Ospite poi Lino Banfi per la prima volta in compagnia del figlio Walter, mentre Sonia Bruganelli sarà protagonista di una intervista con la figlia Adele.

Ma non finisce qui: in studio anche la ex Miss Italia Eleonora Pedron che da poco si è laureata in Psicologia. Infine il ritorno in studio di Stefano Tacconi, colpito da un aneurisma celebrale nel 2022, per parlare del suo stato di salute e dei progressi fatti grazie alla riabilitazione.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.